Scarico di acqua in strada in via Flavia Casadei. La segnalazione a Rimini

Attualità

Rimini

| 21:13 - 05 Agosto 2018

In via Flavia Casadei a Rimini, esce acqua di scarico tanto da trasformare la strada in un pantano. Un lettore di Altarimini.it, grazie al servizio di messaggistica whatsapp, segnala questo problema - E`più di un mese che sono state fatte delle segnalazioni per scarico di acqua in strada ogni tre ore per una decina di minuti. Nonostante i solleciti nulla di fatto - spiega - siamo vicino all'Anagrafe. Ricordiamo il numero segnalazioni 347 8809485.