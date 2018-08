Insieme al pesce troviamo gomme, reti e plastica: la testimonianza di un marinaio riminese

Attualità

Cattolica

| 07:15 - 06 Agosto 2018

Lo scorso Venerdì mattina, sulla spiaggia libera antistante il Circolo Nautico di Cattolica, il marinaio Filippo Pini, Comandante del peschereccio Togo, ha raccontato ad una platea attenta ed eterogenea di bambini, cosa succede quando tira su le reti e controlla il pescato. Il Togo, infatti, è l’unica imbarcazione del porto di Cattolica che fa pesca da strascico.

Intervistato da Giovanni Cortesia, responsabile della cooperativa Limosa impegnata sulla spiaggia di Cattolica con 5 operatori in attività laboratoriali e giochi rivolti ai più piccoli e alle loro famiglie per sensibilizzare sul tema dei rifiuti in mare, Pini ha confermato che dopo il pesce e altri organismi, capita spesso di trovare nelle reti cose che non c’entrano nulla con il mare: copertoni, pezzi di plastica, taniche ed altro ancora.

Alla domanda su quale fosse il rifiuto più strano che avesse mai pescato, ha risposto, con grande meraviglia dei bambini, di essere stato una bomba. Probabilmente un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale.

Il Comandante cattolichino, incalzato anche dalle domande dei bambini, ha confermato che il problema dei rifiuti in mare comincia ad essere piuttosto serio. Un problema che le marinerie dell’Adriatico sarebbero ben contente di affrontare, aiutando nella raccolta e smaltimento dei rifiuti pescati. Una disponibilità che richiede però l’installazione di appositi cassonetti necessari per smaltire questo tipo di rifiuti in modo che l’apporto da parte delle imbarcazioni sia il più veloce e agevole possibile.

La testimonianza fatta da chi vive il mare tutti i giorni, ha rappresentato, simbolicamente anche il lancio della campagna Fishing For Litter (FFL) che inizierà a settembre e che vede i pescatori della marineria di Cattolica, Cesenatico, Chioggia e Molfetta impegnati nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti marini pescati in Adriatico.

La giornata di animazione sulla spiaggia di Cattolica, è stata organizzata e gestita dalla Cooperativa Limosa e dalla Cooperativa Mare con il patrocinio del Comuna di Cattolica. L’evento, organizzato nell’ambito del progetto Interreg Italia-Croazia “ML-Repair”, ricade all’interno di una serie di iniziative in Adriatico di cui quella di Cattolica è una componente. Il primo appuntamento, il 31 luglio scorso, ha visto la realizzazione di una giornata di animazione curata da Cooperativa Limosa e Ispra Ambiente, sulla spiaggia di Sottomarina a Chioggia. Ieri, invece, si è svolta sulla spiaggia di Cavallino. A settembre l’ultimo appuntamento che si svolgerà a Molfetta, in Puglia.

Il progetto

Gli eventi illustrati sono parte del progetto “ML-Repair” – Facebook: Ml-repair – finanziato dal programma Interreg Italia – Croazia (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) di cui è capofila l’università Ca’ Foscari di Venezia, che unisce sette partner Italiani e Croati con l’obiettivo comune di ridurre i rifiuti in mare promuovendo uno stile di vita più responsabile. Tra i partner italiani anche ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale), Cooperativa M.A.R.E. e Cooperativa Limosa. I partner croati, di Spalato, sono l’Istituto di Oceanografia e Pesca, Rera Agenzia della Contea di Spalato e l’Associazione Sunce.

I numeri dell’inquinamento da rifiuti in Adriatico

Dalle indagini effettuate durante il progetto DeFishGear risulta che una percentuale variabile fra il 33 e il 39% dei rifiuti trovati nei diversi ambiti (spiaggia, superficie del mare del mare e fondali) proviene dalle coste e da pratiche inefficienti di gestione dei rifiuti, turismo e attività ricreative. Le attività legate al mare (trasporto di merci e passeggeri, pesca sportiva e commerciale, acquacoltura, ecc.) contribuiscono alla formazione dei rifiuti trovati, con percentuali che vanno invece dal 6% al 23%, in funzione dell’ambito considerato. Per quanto riguarda la spiaggia l’8% dei rifiuti trovati è correlato al fumo (mozziconi, accendini, ecc.).