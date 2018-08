Basket, il Summer Hoops alla Pol. Stella: in finale ha battuto Amarissimi Riccione. MVP Fornaciari

Sport

Rimini

| 18:48 - 05 Agosto 2018

Si è concluso sabato sera (foto Aldo Sgroi) dopo una settimana di canestri la prima edizione del Summer Hoops Rimini. Prima classificata: Polisportiva Stella. Seconda Classificata: Amarissimi Riccione . Terza classificata: FaDaMat Basket. MVP 2018: Riccardo Fornaciari (Stella). Fair Play Award 2018: Luca Tentoni per la correttezza (Amarissimi).

Per quanto riguarda l'All Star Game, il Team Team Rinaldi coi fratelli Rinaldi, Panzini e Corcelli ha piegato il Team Curcio con Crow, Hassan e Squeo.



FINALINA Il terzo posto è stato conquistato piuttosto agevolmente dal FaDaMat che fin da subito doma, con un Tommaso Gamberini immarcabile, una Villa Verucchio apparsa appannata e stanca, e capace di trovare la via del canestro con il solo Michele Rossi, autore di un torneo fantastico (la partita è stata chiusa da Enrico Ottogalli che ha fissato il risultato finale sul 45 - 28).



FINALE La finalissima prende il via con un infuocato Andrea Naccari infuocato (8 in fila per lui), che mette subito le cose in chiaro fin dai primi secondi di gioco. Gli Amari, forse traditi da un pizzico di emozione, dopo un torneo balisticamente perfetto faticano tremendamente a trovare la via del canestro spadellando da ogni posizione. Con cuore e difesa riescono comunque a mantere un contatto visivo (10 lunghezze) per tutta la gara, ma ogni tiro decisivo per infuocare la voglia di vincere e la possibilità di rimonta viene inesorabilmente sputata da ferro. Ci pensa allora il solito Riccardo Fornaciari, che dopo un torneo da assoluto dominatore, segna qualche canestro dei suoi portando con il gol finale di Michael Distante la Stella a trionfare meritatamente al Summer Hoops Rimini 2018 (51-37 il finale).