Calcio 1a Cat: Sant'Ermete, mercato movimentato e tanti giovani. Ecco la nuova ROSA

| 17:40 - 05 Agosto 2018

Ancora un mercato movimentato in casa Sant'Ermete, che lunedì 6 agosto inizia la preparazione fisica agli ordini del confermato mister Gianluca Pazzini. Hanno lasciato alcuni veterani, come il portiere Guerra, il centrocampista Mazza e il terzino Maicol Casali; Campidelli ceduto al Verucchio, i fratelli Del Prete e il fantasista Bianchini; Berluti e Coccato ceduti ai Delfini. Si riparte da alcune certezze: il difensore centrale Zavattini, il jolly Castiglioni, il giovane esterno offensivo Gentile, tra i migliori giocatori del Girone H di Prima Categoria; il centrocampista Vukaj, la cui conferma viene considerata dalla società come un acquisto, visto il valore del giocatore. Pazzini ritroverà quest'anno alcuni fedelissimi allenati al Villa Verucchio: l'esperto difensore ex Rimini Mussoni, il centrocampista Drudi e l'attaccante Bettini. La prima esigenza della società era risolvere il problema del centravanti. Nello scorso campionato infatti il miglior marcatore è stato Vukaj (9 reti), seguito da Bianchini e Gentile. Molari, ai box per problemi fisici, si è fermato a 4 reti, come Berluti. Il presidente Martino ha puntato su Luca Zavattini e sulla voglia di rivalsa di un "cavallo di ritorno", Belloni. A centrocampo, sfumato Alessio Balducci dal Pietracuta, sono arrivati El Moubtassim dal Gatteo e Ciccarelli dal Real Mirmare. In difesa si sono rinforzate le fasce con il jolly del Miramare Rossi (impiegabile su entrambi i versanti e anche come mezzala) e con Andrea Genghini del Verucchio, con la possibilità di spostare Castiglioni in pianta stabile come mezzala a centrocampo. Grande curiosità suscita l'arrivo di Francesco Fini, esperto difensore trasferitosi in Riviera, reduce dalla vittoria del campionato di Prima Categoria in Piemonte, con la maglia del Carrara. Tra i pali sarà ballottaggio tra Gentili, affidabile portiere del Miramare, e Vandi, che ha già vestito la maglia dei "Verdi" due anni fa. “Il mercato è stato stimolante, abbiamo cambiato molto anche quest'anno, obbligati dalle nuove regole del campionato interno sammarinese. Quelli che non sono rimasti sono andati a San Marino. La squadra è giovanissima, con sole quattro persone nate negli anni '80. Era quello che ci eravamo prefissati dai fare”, commenta il presidente Alex Martino. Il Sant'Ermete si presenta al via del prossimo campionato tra le candidate per un campionato di vertice. Martino dispensa prudenza, sottolineando che l'obiettivo di migliorare quanto fatto nella scorsa stagione significa non soltanto considerare gli obiettivi sportivi, ma anche portare avanti una gestione sana con equilibrio dei conti. "Le squadre accreditate alla vittoria secondo me dovrebbero essere il Riccione, il Verucchio e il Novafeltria. Anzi devono esserlo. Ma attenzione alle neopromosse Sala, Roncofreddo e Mondaino”, commenta il presidente dei "Verdi".





Riccardo Giannini





LA ROSA





Portieri

Elia Gentili (Miramare)

Elia Vandi (Verucchio)





Difensori

Francesco Fini (Carrara 90, Piemonte)

Andrea Fabbri (confermato)

Andrea Mussoni (San Giovanni - Campionato interno sammarinese)

Nicola Zavattini (confermato)

Manuel Orsini (confermato)

Mattia Tosi Brandi (confermato)

Andrea Genghini (Verucchio)

Nicolo' Castiglioni (confermato)

Alessandro Rossi (Miramare)





Centrocampisti

Gabriele Ciccarelli (Real Miramare)

Mehdi El Moubtassim (Gatteo)

Lorenzo Drudi (Villa Verucchio)

Nicholas Casali (confermato)

Lorenzo Contadini (confermato)

Emiljan Vukaj (confermato)

Filippo Ceccarelli (Virtus Olimpia)





Attaccanti

Andrea Molari (confermato)

Matteo Gentile (confermato)

Luca Zavattini (Verucchio)

Emanuele Belloni (Igea)

Nicolo' Bettini (San Giovanni - Campionato interno sammarinese)





Allenatore: Gianluca Pazzini

Allenatore portieri: Marco Gasperoni





In foto da sinistra: Belloni, Fini e Zavattini.