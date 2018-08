Casteldelci, tanta partecipazione alla commemorazione degli italiani caduti sul lavoro all'estero

Attualità

Casteldelci

| 16:35 - 05 Agosto 2018

Sabato 4 agosto centinaia di persone, autorità civili e militari hanno partecipato a Casteldelci alla "giornata della responsabilità" e alla "giornata del sacrificio del lavoro italiano all'estero", primo memorial Antonio Guglielmino Gabrielli. Gli eventi sono stati organizzati dall'amministrazione comunale, in collaborazione con molte associazioni (Unione Minatori Valmarecchia, proloco e protezione civile di Casteldelci, borgo della pace), gli operatori economici locali, gruppi scout e con la collaborazione di molti cittadini. A fare da cornice, il parco della grande Rosa. Sono stati inoltre raccolti 610 euro di offerte, devoluti in beneficenza alla Casa Museo di Casteldelci.



Commenta il sindaco Luigi Cappella: "In questa giornata si è cercato di rispondere, in un contesto di sobria allegria e buona cucina alla seguente domanda, cosa posso fare io per la pace, per la salute, per il bene comune, per custodire al meglio ogni persona o creatura naturale, per migliorare il mondo, partendo da se stessi e dalle piccole comunità di montagna. Quando si è narrata la memoria lo si è fatto senza retorica ne' nostalgia, ma per riflettere sul presente e trovare risposte per il miglior futuro possibile.Tanta gratitudine a tutti".