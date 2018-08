Tornano 'le 7 borgate macianesi', storica gara podistica nel verde dell'Alta Valmarecchia

Sport

Pennabilli

| 16:18 - 05 Agosto 2018

Domenica 12 agosto gli scenari verdi dell'Alta Valmarecchia ospiteranno la XXII° edizione della gara podistica "Le 7 borgate macianesi", appuntamento organizzato dal Maciano Team Runners. "Una gara di 12 km unica nel suo genere tra natura e storia, da correre tutta di un fiato su un percorso impegnativo di 6 km da ripetere due volte, su e giù per le 7 borgate, con punte di salita di oltre il 20%", si legge nella presentazione pubblicata dal team su Facebook. Il via scatterà alle 17.30, sia per la gara competitiva che per la corsa non competitiva (12-6-2 km); alle 16 invece scatteranno gli iscritti alle corse giovanili non agonistiche. Nel 2017 a trionfare fu Luca De Francesco, atleta di Sassuolo dell'Atletica MDS. Le emozioni non saranno però circoscritte alla competizione. In mattinata infatti è prevista dalle 9.30 un'escursione panoramica guidata e a seguire pranzo presso gli stand gastronomici allestiti.