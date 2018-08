FOTO: scooter tampona furgone a Misano sulla Statale. Due ragazzine ferite, una grave

Cronaca

Misano Adriatico

| 16:05 - 05 Agosto 2018

Aggiornamenti: si è trattato di un tamponamento tra un ciclomotore Piaggio Liberty e un furgone Renault Trafic targato francese. I mezzi procedevano in direzione Riccione: a bordo del Piaggio due ragazzine minorenni, che hanno tamponato la parte posteriore del veicolo, per cause in corso di accertamento. La ragazzina che ha riportato ferite più gravi è una 16enne, due anni più giovane quella invece portata all'ospedale di Riccione.







Grave incidente a Misano, domenica 5 agosto, sulla via Adriatica all'altezza del civico 60. I fatti sono avvenuti intorno alle 15: lo scontro ha coinvolto un furgone e un ciclomotore, a bordo del quale viaggiavano due persone, entrambe cadute sull'asfalto. Uno dei due feriti era in condizioni gravi ed è stato ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena. L'altro, giudicato in codice di media gravità, è stato trasportato all'ospedale Ceccarini di Riccione. La circolazione sulla Statale, intorno alle 16, è ripresa regolarmente ma è fortemente rallentata nei due sensi di marcia. I rilievi affidati alla Polizia Municipale, intervenuta sul posto assieme al personale del 118.







Foto Ballante