A Talamello è magia per la notte di San Lorenzo: sfilate di moda, musica e street food

Talamello

| 15:25 - 05 Agosto 2018

A Talamello c'è grande attesa per la festa nel cuore dell'estate, organizzata dal Comune in occasione della notte delle stelle cadenti. Torna venerdì 10 agosto la "Notte magica di San Lorenzo", giunta alla sua 24esima edizione e annunciata dallo slogan "Noi mettiamo la luna e le stelle...voi metteteci i sogni". Il centro storico e la piazza Garibaldi si animeranno dalle 16, con il mercatino dell'artigianato, giochi per bambini e l'angolo del benessere con operatori olistici specializzati. Una ricca anteprima in attesa che il buio della notte venga ravvivato dalla luce delle stelle. Alle 20 sfilata moda bimbi in collaborazione con Pane&Cioccolata e Mary Poppins, alle 21 in passerella saliranno invece ragazzi e ragazze del posto, per presentare le novità moda "BE Outlet". La serata proseguirà alle 22 con il concerto della band riminese "Bad Bones Crew", con il meglio della musica italiana dagli anni '60 agli anni '90, e con il tradizionale spettacolo di fuochi d'artificio. Naturalmente grande attenzione da parte degli organizzatori sul lato gastronomico: sarà lo street food protagonista della "Notte Magica di San Lorenzo", con piada e cassoni, hamburger, hotdog, kebab, cascioni vegetariani, pesce fritto e il cono di pasta sfoglia ripieno di carne, da condire a piacimento scegliendo varie salse, mousse e spezie.