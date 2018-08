Rievocazione pesca alla tratta, in trecento diventano pescatori a Rimini per beneficenza. Le FOTO

Cronaca

Rimini

| 14:44 - 05 Agosto 2018

Domenica 5 agosto Rimini ha rivissuto gli storici tempi della pesca alla tratta, oggi una modalità di pesca vietata, per non pregiudicare il ripopolamento della fauna marina. Un'iniziativa, con l'autorizzazione della Capitaneria di Porto, organizzata a sostegno di Arop, per il progetto di una casa accoglienza destinata a ospitare, a Rimini, le famiglie dei bambini in cura presso il reparto di Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Infermi di Rimini. Circa trecento persone si sono riunite all'altezza del bagno 26 di Rimini per partecipare al rito della pesca alla tratta, una rievocazione che si è conclusa con la liberazione degli esemplari "catturati", in prevalenza cefali. I pescatori riminesi infatti, quando ancora la spiaggia non era popolata di ombrelloni e chioschi, stendevano le reti e poi barattavano il pescato con i prodotti coltivati dagli agricoltori. A dirigere le operazioni l'istrionico padrone di casa Gabriele Pagliarani, uscito per primo in mare con il moscone per calare le reti. Hanno partecipato all'iniziativa anche le associazioni Club 41 e Rimini per Tutti, con in testa Bertino Astolfi. Un tuffo nella memoria per tutti i cittadini e una sorpresa per tanti turisti che non conoscevano questa tradizione riminese. Tanti i bambini divertiti e immancabili i video ripresi con gli smartphone. La rievocazione è stata seguita da un pranzo, il cui ricavato andrà in beneficenza ad Arop, con grigliata e paella.