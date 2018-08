Novafeltria Calcio, il Fabbri 'bis' per il riscatto dopo la beffa playoff. Acquisti di rilievo per i gialloblu

Sport

Novafeltria

| 14:14 - 05 Agosto 2018

C'è voglia di rivalsa in casa Novafeltria, dopo l'emozionante campionato dello scorso anno, concluso con la beffa di un sorpasso al vertice nel finale, da parte del Morciano, e della sconfitta nei playoff con il Vis Misano. L'amarezza per un sogno sfumato non deve cancellare quanto fatto di buono da mister Achille Fabbri e dai suoi ragazzi, penalizzati anche da alcuni infortuni nel rush finale. Il merito principale dell'allenatore è stato quello di dare compattezza e grande solidità difensiva alla squadra gialloblu. E proprio nel reparto difensivo al momento c'è un punto interrogativo: il terzo centrale che affiancherà Ceccaroni e capitan Rinaldi, complice l'assenza di Fattori infortunato e la partenza di Gabriele Raffelli, al Pennarossa (campionato interno sammarinese). L'assenza di Semprini a settembre sarà colmata dall'ingaggio dell'esperto portiere Paride Sbrighi, portiere dall'imponente curriculum, con trascorsi in Eccellenza e Promozione. Detto della volontà della società di chiudere il mercato rinforzando la difesa, la campagna acquisti dell'estate 2018 ha riportato a Novafeltria, dai cugini del Pietracuta, due giocatori 'locali' molto apprezzati dalla piazza: il centrocampista centrale Alessio Balducci, sostituto di Farabegoli nel ruolo di centrocampista davanti alla difesa; Eugenio Sebastiani, che può costituire un'importante variante tattica: esterno nel 3-5-2, seconda punta o trequartista in un 3-4-1-2. Per rimpolpare il reparto degli esterni è arrivato invece l'ex Pennabilli Cristian Piccari. In attacco il colpo da 90 è l'esperto William Muratori. Con le conferme di Stefanelli, Francesco Baldinini, dei giovani Outaadi e Morciano, il reparto è completo, in attesa del recupero dell'infortunato Radici. La rosa, come nella passata stagione, sarà completata da diversi giovani: la pattuglia è stata rinforzata da Alessio Crociani, classe '99 arrivato dal Pietracuta. Hanno lasciato la squadra, tra gli altri e oltre ai sopracitati Gabriele Raffelli e Farabegoli, alcuni veterani protagonisti con la maglia del Novafeltria negli ultimi campionati: Lorenzo Fraboni, Tommaso Raffelli e Matteo Sebastiani. La rosa, come di consuetudine, è formata quasi interamente da giocatori 'locali'.





Riccardo Giannini







LA ROSA







PORTIERI: Germani (confermato), Sbrighi (Diegaro), Semprini (confermato).

DIFENSORI: Ceccaroni (confermato), Cupi (confermato), Fattori (confermato*), Gori Michele (confermato), Piccari (Pennabilli), Poggioli (confermato), Rinaldi (confermato).

CENTROCAMPISTI: Amantini (confermato), Arapi (confermato), Balducci (Pietracuta), Crociani (Pietracuta-Athletic Poggio), Gori Paolo (confermato), Gregori (Juniores), Mahmutaj (confermato), Miho (Juniores), Sebastiani (Pietracuta).

ATTACCANTI: Baldinini (confermato), Morciano (confermato), Muratori (Gabicce Gradara), Outaadi (confermato), Radici (confermato*), Stefanelli (confermato).

ALLENATORE: Achille Fabbri (confermato).





* in fase di recupero dopo grave infortunio, salteranno la preparazione

Allegato l'elenco dei convocati comprensivo di luogo di residenza