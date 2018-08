Lunedì i funerali di Alex Casadei, morto a 18 anni in un incidente stradale a Santarcangelo

Attualità

| 13:43 - 05 Agosto 2018

Sarà celebrato lunedì 6 agosto il funerale di Alex Casadei, il 18enne di Savignano sul Rubicone scomparso tragicamente in un incidente stradale mercoledì scorso a Santarcangelo. Il rito funebre verrà celebrato alle 15:30 presso la parrocchia di Castelvecchio. Sono attesi tantissimi amici e conoscenti, per sostenere la famiglia di Alex in un momento di grande dolore e disperazione. Nel contempo sono arrivati, anche i nonni dalla Francia; la madre del 18enne deceduto è infatti di origine francese. In tanti hanno espresso la loro vicinanza alla famiglia e la volontà di sostenerla in questi terribili frangenti. Ma tanti chiedono maggiore chiarezza su quel tragico incidente, sulla sulla dinamica, e sottolineano la pericolosità della strada, che dovrebbe essere messa in sicurezza, perché priva di punti di fuga e con i pali dell'illuminazione a ridosso della carreggiata. Proprio uno dei pali è risultato fatale ad Alex, che è deceduto nell'impatto con uno di essi. Anche la redazione di Altarimini si stringe al cordoglio della famiglia.