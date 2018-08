Rimini Calcio, ecco come potrebbero essere i gironi della Serie C in attesa dei ricorsi

Sport

Rimini

| 13:24 - 05 Agosto 2018

Nella pioggia di ricorsi promossi e in attesa dei ripescaggi dalla C alla B, c'è una certezza: i calendari della Lega Pro slittano dalla data prevista, il 6 agosto. La presentazione dei gironi e del calendario è indicativamente prevista per il 22 agosto, come da comunicato ufficiale pubblicato dalla Lega Pro a fine luglio. Intanto un'altra certezza è quella delle squadre che sono entrate nell'organico: la Juventus U23, prima e unica squadra B dopo la rinuncia del Milan, la Cavese e l'Imolese, che ritroverà dunque il Rimini. In pole position per il ripescaggio in B ci sono Catania, Novara e Siena. Se così fosse, in Serie C saranno al via 56 squadre. E' altamente probabile che il girone da 20 sia quello A. I gironi A e B dovrebbero essere composti secondo il criterio Est-Ovest. Il Rimini nel suo girone dovrebbe incontrare la Ternana dell'ex Vantaggiato e il Vicenza, le due più credibili candidate al primo posto assieme all'ambiziosa Feralpi Salò, rinforzata dall'arrivo dell'attaccante Caracciolo dal Brescia.





Girone A (20): Albissola, Alessandria, Arezzo, Arzachena, Carrarese, Cuneo, Giana Erminio, Gozzano, Juventus U23, Lucchese, Monza, Olbia, Piacenza, Pro Piacenza, Pisa, Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Vercelli, Virtus Entella.

Girone B (18): Albinoleffe, Feralpi Salò, Fano, Fermana, Gubbio, Imolese, Pordenone, Ravenna, Renate, Rimini, Sambenedettese, Sud Tirol, Ternana, Teramo, Triestina, Vicenza, Virtus Verona, Vis Pesaro.

Girone C (18): Bisceglie, Casertana, Catanzaro, Cavese, Juve Stabia, Matera, Minopoli, Paganese, Potenza, Reggina, Rende, Rieti, Sicula Leonzio, Siracusa, Trapani, Vibonese, Virtus Francavilla, Viterbese.



R.G.