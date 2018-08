Il Rimini Calcio 'dà i numeri': ecco la numerazione ufficiale scelta dai giocatori biancorossi

Sport

Rimini

| 13:17 - 05 Agosto 2018

Il Rimini Calcio ha ufficializzato la numerazione in vista della prossima stagione, a ridosso del primo impegno ufficiale, il derby di Coppa Italia con il Ravenna. Ferrani ha scelto il n.5, mentre i nuovi attaccanti Volpe e Cecconi vestiranno rispettivamente la maglia n.16 e n.24. Dorsale 9 per Buonaventura e 10 per Sasa Cicarevic. Il vice Scotti, Giacomo Nava, ha scelto il n.22. Sono ventisei i giocatori a disposizione di mister Righetti, compreso il terzo portiere Mirco De Angelis.





La numerazione completa del Rimini





1 - SCOTTI Francesco

2 - BRIGHI Andrea

3 - BUSCE’ Luigi

4 - VENTURINI Andrea

5 - FERRANI Manuel

6 - ALIMI Isnik

7 - SIMONCELLI Daniele

8 - VARIOLA Guido

9 - BUONAVENTURA Alex

10 - CICAREVIC Sasa

11 - GUIEBRE Abdoul Razack

12 - DE ANGELIS Mirco

13 - PETTI Alessio

14 - SERAFINI Matteo

16 - VOLPE Michele

17 - ARLOTTI Scott

18 - VITI Giorgio

19 - MARCHETTI Stefano

20 - SERAFINO Francesco

21 - TOMPTE Eleoenai

22 - NAVA Giacomo

24 - CECCONI Giacomo

26 - CAVALLARI Daniele

28 - BATTISTINI Luca

29 - BADJIE Modou Lamin

30 - MONTANARI Andrea