Passeggia a Marina Centro, giovane preso a pugni da due tunisini che lo rapinano

| 13:03 - 05 Agosto 2018

Nelle ultime ore serrati controlli della Polizia per prevenire furti, reati e fenomeni di degrado urbano, con un'attività di vigilanza nei luoghi in cui erano organizzati importanti eventi: "Il Tiberio Music Festival" di Rimini e i concerti di piazzale Roma a Riccione. Il fiuto del cane antidroga della Polizia ha di nuovo colpito nella zona di Marina centro, nei luoghi della movida notturna, dove sono stati rinvenuti alcuni involucri di stupefacente (decine di dosi di hashish) abbandonate in tutta fretta da probabili spacciatori. Nella stessa zona, presidiata per tutta la notte dall’equipaggio su fuoristrada che vigila il lungomare e la battigia con lampeggianti accesi, verso le tre un giovane italiano ha subito una rapina ad opera di due tunisini. I nordafricani lo hanno avvicinato e colpito al petto con una raffica di pugni, strappandogli la collana in oro che portava al collo, fuggendo poi in direzione portocanale. Il ragazzo ha chiesto l'intervento della pattuglia che transitava sulla battigia e che immediatamente ha rintracciato i due responsabili: un 24enne e un 26enne tunisini, irregolari in Italia, con precedenti penali e domiciliati a Bologna, arrestati per rapina aggravata. I due rapinatori si trovano ora in carcere.