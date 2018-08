Tennis, subito a segno al Ct Casalboni Francesca Giorgi

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 12:54 - 05 Agosto 2018

Primi match nel torneo di 4° categoria femminile del Ct Casalboni. Sono 27 le giocatrici in campo, il seeding è guidato nell’ordine dalle 4.1 Raffaella Maletti, Mirella Mancini, Daniela Tombeni e dalla 4.2 Gaia Botticelli.

Successo all’esordio per Francesca Giorgi, portacolori proprio del Ct Casalboni, e per Beatrice Bianchi (Tc Coriano).

1° turno: Francesca Giorgi (4.4)-Paola Bianchi (4.4) 7-6, 2-6, 10-3, Aurora Conditi (4.5)-Annamaria Zambianchi (Nc) 7-5, 6-4. 2° turno: Beatrice Bianchi (4.3)-Sandra Domeniconi (4.3) 7-6, 6-2.