Cattolica, picchiato con un bastone in strada: si scatena la furia di un 59enne

Cronaca

Cattolica

| 12:51 - 05 Agosto 2018

Un 59enne di origine belga, residente a Cattolica, è stato denunciato sabato per lesioni personali e porto di oggetti atti ad offendere. L'uomo ha aggredito in strada un conoscente, un 30enne moldavo, utilizzando un bastone. Tutto è nato da un litigio che è poi degenerato nell'aggressione: il 30enne ha riportato lesioni giudicate guardibili, dai medici dell'ospedale di Cattolica, in una settimana.