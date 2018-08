Tennis, il Memorial Cavioli a Viserba agli ottavi: avanti il riccionese Alessandro Pecci

Sport

Rimini

| 12:50 - 05 Agosto 2018

Giornata dedicata agli ottavi nel classico Open maschile del Tennis Viserba, il memorial “Cristian Cavioli” (1.500 euro). Ancora i giovani romagnoli in evidenza, in particolare l’imolese Filippo Di Perna ed il riccionese Alessandro Pecci.

3° turno: Di Perna (2.6)-Massimiliano Botticelli (2.8) 6-3, 4-6, 6-3, Pecci (2.7)-Giacomo Polidori (2.7) 7-6, 6-4, Andrea Rondoni (2.6)-Michele Comuzzi (2.8) 6-3, 6-0, Filippo Venturelli (2.8)-Jari Castellucci (2.7) 6-1, 4-6, 6-3, Lorenzo Monti (2.7)-Giacomo Mazzotti (2.8) 6-2, 6-1, Luca Parenti (2.8)-Noah Perfetti (2.6) 7-5, 6-3. Ottavi anche per Alberto Tomassoni (2.8).



TORNEO GIOVANILE Sabato è partito il torneo giovanile. Questi i primi risultati dell’importante tappa del circuito regionale. Under 12 maschile, 1° turno: Filippo Masetti-Gregorio Russo 6-0, 6-3. 2° turno: William Di Marco-Luca Tabellini 6-1, 6-1. Under 10 maschile, 1° turno: Enea Vinetti-Elia Davoli 6-3, 7-6. Under 14 maschile, 1° turno: Carlotta Teixeira Martins Pinto-Sophia Piccolo 6-1, 7-5, Clotilde Cobianchi-Viola Ceccaroni 6-1, 6-1. Under 14 maschile, 1° turno: Tommaso Cirillo-Mattia Piazzi 6-3, 5-7, 13-11, Matteo Silvagni (4.5) 4-6, 7-6, 11-9, Tommaso Picciafuochi-Francesco Maria Alvise De Checchi 6-0, 6-0.