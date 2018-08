Arrestato riminese sorpreso a spacciare cocaina. Nei guai anche tre automobilisti ubriachi

Cronaca

Riccione

| 12:44 - 05 Agosto 2018

I Carabinieri di Riccione, guidati dal Capitano Marco Califano, hanno eseguito un'attività di serrato pattugliamento della zona Sud della Provincia di Rimini, dalle 19 di sabato alle 8 di domenica. Nel corso delle operazioni è stato arrestato un 39enne riminese, residente a Riccione, pregiudicato: fermato in via Litoranea Nord, a Misano, mentre cedeva cocaina a un 40enne in cambio di 40 euro. Con sé l'arrestato aveva più di 7 grammi di 'neve' da spacciare. Nella sua abitazione i Militari hanno trovato anche due bilancini di precisione e attrezzatura per il confezionamento dello stupefacente. Nei guai sono finiti inoltre tre automobilisti, denunciati per guida in stato di ebbrezza. Nel complesso sono state irrogate sanzioni, per violazione delle norme del codice della strada, per la somma complessiva di 2000 euro. Gli accertamenti hanno riguardato quasi 100 mezzi tra automobili e moto.