Artista di strada denunciato: balla la break dance, ma con musica scaricata da Internet

Cronaca

Cattolica

| 12:39 - 05 Agosto 2018

Un artista di strada è stato denunciato sabato dai Carabinieri di Cattolica. Si tratta di un 42enne nato e residente in Kossovo, in Italia senza fissa dimora, pregiudicato. L'uomo aveva improvvisato uno spettacolo di break dance, accompagnando il ballo alla musica emessa da uno stereo portatile. I Carabinieri hanno appurato che le canzoni erano state tutte scaricate da Internet, quindi in violazione della normativa siae. Dovrà rispondere davanti alla legge del reato di diffusione di musica ad opera dell’ingegno altrui.