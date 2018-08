Moto3, a Brno vince Di Giannantonio, Bastianini quarto. Bezzecchi sesto e di nuovo leader

Sport

Rimini

| 12:16 - 05 Agosto 2018

A Brno nella prova del Motomondial classe Moto3, il riminese Marco Bezzecchi in virtù del sesto posto nella gara vinta da Fabio Di Giannantonio, torna in testa al campionato con tre punti in più sull'infortunato Jorge Martin, costretto al forfait (operato sabato a Barcellona al radio sinistro dopo uan caduta nelle libere).

Seconda posizione perf Aron Canet, terzo l'autore della pole Jacob Kornfeil. Grande rimonta per l’altro riminese Enea Bastianini del team Leopard Racing che chiude al quarto posto seguito da Gabriel Rodrigo. Undicesima casella per il cattolichino Niccolò Antonelli. Solo 19esimo Nicolò Bulega, ventesimo Andrea Migno.