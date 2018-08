Rimini, le notti da leggenda nella riviera degli anni ‘80 rivivono a Castel Sismondo

Eventi

Rimini

| 11:54 - 05 Agosto 2018

Il decennio indimenticabile della disco music sulla Riviera di Rimini, gli anni ’80, saranno al centro del tradizionale spettacolo che la Clinica Nuova Ricerca, col patrocinio del Comune di Rimini, offrirà gratuitamente alla città martedì alle 21.30 a Castelsismondo.



Nel corso di Rimini in Paradiso. Notti da leggenda nella Riviera degli anni ‘80 si esibirà Andrea Mingardi, protagonista alla fine degli anni ’70 di quella fase che segnò il progressivo passaggio dalla musica dal vivo a quella proposta dai dj.



Sul palco i ballerini del gruppo Starlight e due dj di quegli anni: dopo 40 anni tornerà in console Mike Clark che aprì l’epoca dei dj al Paradiso e Massimo Padovani.



Sarà un viaggio negli anni ’80, che videro sulla Riviera di Rimini affermarsi discoteche di livello internazionale. Basta ricordare nomi come Baia degli Angeli, L’Altro Mondo, Slego, Bandiera Gialla, Embassy, Classic, Pascià e tante altre, ognuna col suo stile ed associate fra loro da una grande capacità di creare eventi e attrarre pubblico sulla Riviera di Rimini.



Una storia fatta di imprenditori e di professionisti straordinari che sarà raccontata nel corso della serata, con la colonna sonora di quegli anni indimenticabili.



La serata avrà un ricordo particolare per ciò che rappresentarono il Paradiso e Gianni Fabbri. La direzione artistica è di Christine Johnson, che proprio Gianni Fabbri chiamò dallo Studio 54 di New York per animare il suo locale.



Inoltre il contributo di Pierfrancesco Pacoda, giornalista e scrittore che ha spesso raccontato quell’indimenticabile stagione, insieme a tante altre sorprese con artisti sul palco. Disponibile anche una pedana per il pubblico che vorrà accompagnare col ballo le esibizioni.



Poche ore di distribuzione dei biglietti gratuiti hanno esaurito gli 800 posti seduti. Martedì i cancelli saranno aperti per far entrare il pubblico, con posti in piedi, fino alla capienza consentita dalla Questura.