Il Giardino cala un tris d'assi: Miami & the Groovers, il gruppo argentino Del Barrio e Filippo Malatesta

Eventi

Rimini

| 09:25 - 05 Agosto 2018

Domenica 5, lunedì 6 e mercoledì 8 agosto: segnatevi queste tre date, tre appuntamenti musicali da non perdere al Giardino, sul Lungomare Tintori di Rimini, il punto di ritrovo più in dell’estate per quanto riguarda i concerti live e non solo. Vediamo insieme.

Domenica 5 agosto si comincia la lunga serata alle ore 18,30 con l’aperitivo corredato dal solito ricco buffet. Un "riscaldamento" in vista del concerto delle ore 21,30: sul palco la notissima band di rock & roll Miami & the Groovers: Lorenzo Semprini (voce, armonica, chitarra), Beppe Ardito (chitarre e cori), Marco Ferri (batteria), Alessio Raffaelli (piano, organo e fisarmonica), Luca Angelici (basso e cori).

L’attività live della band conta centinaia di concerti nei maggiori club-locali-teatri italiani, diversi mini tour all’estero (Austria, Svezia, Inghilterra, Stati Uniti) e moltissime collaborazioni in studio e live con artisti come: Alejandro Escovedo, Willie Nile, Joe D’Urso, Jono Manson, Antonio Gramentieri, Southside Johnny, Bill Toms, Elliott Murphy, Jake Clemons, Joel Guzman, Jesse Malin, Graziano Romani, Gang, Alex Valle e tanti altri.

Inoltre Lorenzo Semprini ha partecipato a diverse edizione del Light of day americano ed europeo condividendo il palco con artisti come Greg Trooper, Marah, John Rzeznik (Goo Goo Dolls), Steve Conte (New York Dolls), Bruce Springsteen.



Lunedì 6, dopo l’aperitivo a buffet delle 18,30, esibizione live del gruppo italo-argentino Del Barrio, che nasce dall'incontro tra il polistrumentista Hilario Baggini, il pianista Andres Langer e il percussionista Marco Zanotti. Il progetto prende il via dalla ricerca di un linguaggio personale e creativo, avendo come punto di partenza il folclore argentino, ancora semi-sconosciuto al di fuori dei confini nazionali. Da qui, le composizioni originali e i diversi spettacoli che Del Barrio porta in giro da anni assumono i contorni di una world music senza frontiere, con improvvisazioni jazz, richiami al tango e alla musica andina.



Infine, mercoledì 8 è di scena al Giardino sempre dalle ore 21,30, dopo il ricco aperitivo a buffet, un cantautore molto amato nella provincia di Rimini e non solo, Filippo Malatesta (all’anagrafe Filippo Baschetti, foto copertina), classe 1968, originario di Verucchio. Interpreterà brani del suo repertorio (e non solo. gli U2, i Simple Minds e Battisti i suoi autori preferiti artis: cinque i dischi, il primo nel 1992 "La figlia del re". Quello con Filippo Malatesta è uno degli appuntamenti più attesi dell'estate del Giardino.

Per tutti gli appuntamenti: INFO e PRENOTAZIONE TAVOLI: 340 826 2201