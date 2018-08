E' Mauro Antonioli il candidato numero uno per la panchina della Reggiana in D. Lunedì l'incontro

Sport

Potrebbe essere Mauro Antonioli il tecnico della Reggiana, ovvero Reggio Audace Fc, la società che sostituirà l'Ac Reggiana 1919 (che si avvia verso la liquidazione) nel prossimo campionato di serie D. Lunedì ci sarà il colloquio decisivo coi dirigenti che hanno fatto decollare la nuova società: un gruppo di imprenditori locali e il frusinate Marco Arturo Romano, ex vice presidente del Livorno, e a cui è stato affidato il progetto tecnico con consulenza del vecchio Tito Corsi affiancato da Claudio Capuzzo, ex ds dell'Alghero. La società ha ottenuto il titolo sportivo dal sindaco Vecchi. Il presidente della nuova società è Luca Quintavalli, titolare dell'azienda Olmedo di Bibbiano.

“Lunedì sarò a Reggio per discutere con la società, speriamo vada tutto bene - dice il tecnico a TuttoReggiana.com - Scendere di categoria non sarebbe un problema, la Reggiana è un club ambizioso con una grande storia alle spalle. Anche se resta poco tempo a disposizione , di giocatori importanti per la serie D se ne possono trovare tanti in giro”.

Ricordiamo che Antonioli è anche in rampa di lancio come tecnico del Santarcangelo in caso di riammissione in serie C.

