Ciclismo, la santarcangiolese Gaia Bolognesi leader ai tricolori su pista nella Velocità Esordienti

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 18:36 - 04 Agosto 2018

Un anno d'oro per la giovane ciclista santarcangiolese Gaia Bolognesi. Dopo il titolo provinciale e regionale ha vinto quello su pista a San Francesco al Campo, in provincia di Torino, nella specialità Velocità Donne Esordienti piazzandosi terza nella corsa a punti (foto Fabiano Ghilardi). Doppietta per la Re Artù Factory Team. Gaia Bolognesi si è imposta nella finale sulla compagna di squadra Melissa Urbinati. Medaglia di bronzo per la toscana Alessia Paccalini(Inpa San Vincenzo), che si è imposta sulla piemontese Carlotta Fantini (Racconigi Cycling Team).

CLASSIFICA VELOCITÀ – DONNE ESORDIENTI:

1. Gaia Bolognesi (Re Artù Factory Team)

2. Melissa Urbinati (Re Artù Factory Team)

3. Alessia Paccalini (Inpa – San Vincenzo)

4. Carlotta Fantini (Racconigi Cycling Team)