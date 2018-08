Rimini, domenica il debutto a Ravenna in Coppa Italia (20,30). Abbonamenti: 305. I prezzi dei biglietti

Sport

Rimini

| 18:10 - 04 Agosto 2018



Primo impegno ufficiale della stagione per il Rimini di mister Luca Righetti che domenica sera, allo stadio "Benelli", andrà a far visita al Ravenna in occasione del primo match della fase eliminatoria della Coppa Italia di Serie C (fischio d'inizio ore 20.30). Non ci saranno Buonaventura, Tompte, Ferrani e Cicarevic, quest'ultimo alle prese con l'infortunio alla caviglia.

Così il tecnico biancorosso, alla vigilia del match, nella prima conferenza stampa ufficiale dell'anno. "Una sfida che per noi rappresenta una tappa di preparazione al campionato, sarà importante per testare i progressi fatti dai ragazzi sotto l'aspetto fisico e tattico. Se poi dovesse arrivare il risultato tanto meglio, teniamo sempre a far bene anche sotto questo aspetto. L'essenziale sarà disputare una prestazione positiva, il resto è una conseguenza".

Una sfida utile, assieme all'amichevole in programma mercoledì sera sul campo del Forlì, per vedere all'opera tutti gli effettivi a disposizione. "Darò a tutti la possibilità di giocare e mettersi in mostra in una gara probante, contro avversari di livello. A cominciare dalla gara con il Ravenna, una formazione che lo scorso anno da neopromossa fatto un grandissimo campionato e che dunque sarà utile per misurarci con la nuova realtà che poi ritroveremo durante la stagione".



ABBONAMENTI Si è conclusa questa mattina la fase di prelazione, riservata ai vecchi possessori delle tessere di "centralissima" e "centrale", della campagna abbonamenti 2018-19. Gli abbonamenti sottoscritti, tra nuovi e conferme, ha raggiunto il numero totale di 305. Da lunedì 6 agosto, la vendita degli abbonamenti sarà libera in tutti i settori.

Sarà possibile sottoscrivere il proprio abbonamento, come di consueto, nell’ufficio adiacente il parcheggio interno e gli spogliatoi dello stadio e dietro presentazione di un documento di identità, nelle seguenti giornate: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 20, il sabato dalle 10 alle 12.30.



I PREZZI DEI BIGLIETTI PER LE GARE DI CAMPIONATO

Centralissima: € 25 (prezzo unico)

Centrale: € 22, ridotto* € 16

Laterale: € 14, ridotto* € 10

Distinti: € 14, ridotto* € 10

Curva Est: € 10 (prezzo unico)

Settore ospiti: € 10 (prezzo unico)



* Riduzioni per over 65, invalidi e under 18

Ragazzi under 14 € 1 (solo Laterale, Distinti e Curva, ridotto per Centralissima e Centrale)

Ragazzi under 4 ingresso libero senza biglietto (tranne Centralissima e Centrale)

Invalidi al 100% e accompagnatore omaggio (con richiesta accredito entro 2 giorni prima della partita)

Per gli abbonati Basket Rimini Crabs, Rimini Baseball e Uisp ridotto in tutti i settori tranne la Centralissima.

Si rammenta che sarà sempre necessario presentarsi con un documento di identità (sia adulti che bambini), senza di questo non sarà possibile emettere alcun biglietto.