Litigio con coltello alla pista go-kart di Riccione, Polizia denuncia tre dipendenti

Cronaca

Riccione

| 16:35 - 04 Agosto 2018

Minaccia i clienti con un coltello al culmine di una lite. La Polizia di Riccione è intervenuta a bloccare una discussione scaturita per futili motivi, in un circuito di go-kart di Riccione. E’ successo all’1 di sabato notte. Gli animi si sono accesi per una frase interpretata male. La lite era scoppiata tra i dipendenti della struttura ed alcuni giovani turisti. Gli agenti si sono messi in mezzo cercando di calmare gli animi. E’ così risultato che al culmine del diverbio era spuntato un coltello, ritrovato poi all’interno della struttura. I tre dipendenti sono stati denunciati per minacce aggravate in concorso.