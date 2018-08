Rimini, droga nascosta sotto la sella della bici: controlli della polizia tra Miramare e Marina Centro

Cronaca

Rimini

| 16:10 - 04 Agosto 2018

Oltre 50 grammi di stupefacente, tra cocaina e marijuana, già pronta per essere spacciata, nascosta nei cespugli di un giardino a Miramare. La Polizia di Rimini, intervenuta dopo alcune segnalaizoni, grazie alla preziosa collaborazione del personale cinofilo e al fiuto del cane Jago, venerdì sera ha trovato lo stupefacente ben nascosto tra alcune siepi.

I controlli della Polizia sono stati effettuati anche nella zona di Borgo Marina e Marina Centro. Oltre 70 grammi di marijana già pronta per lo spaccio erano stati nascosti in vari punti: sotto la sabbia, tra le piante ed addirittura sotto il sellino di una bici parcheggiata.