Tennis, Niccolò Satta trionfa nel tabellone Under 10 del torneo Next Gen del Tennis Club Riccione

Sport

Ravenna

| 15:27 - 04 Agosto 2018

Ancora successi per gli allievi dell’Urbinati Tennis Academy. Niccolò Satta ha centrato la vittoria in uno dei tornei più importanti del calendario regionale “Australian”, il tabellone Under 10 nel Next Gen del Tennis Club Riccione. Il promettente ravennate portacolori del Ct Zavaglia ha battuto nei quarti Michele Menconi per 6-2, 6-0, in semifinale Luca Butti (360 Sport Morciano) per 6-4, 6-3 ed in finale Pietro Ricci (Pol.2000 Cervia) per 6-4, 6-1. Un’altra perla nella bellissima stagione del giovane talento ravennate.