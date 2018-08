Misano, rubano collana d'oro in discoteca, fermati dai Carabinieri in borghese

Cronaca

Misano Adriatico

| 15:26 - 04 Agosto 2018

Due peruviani, un 23enne pregiudicato e un 42enne entrambi residenti a Milano, sono stati arrestati dai Carabinieri di Misano. Sono stati bloccati all'interno di una discoteca dopo aver rubato una catenina in oro dal collo di un turista romano. I militari si trovavano già all'interno del locale, in borghese, per un servizio antidroga. I due ladri sono stati bloccati ed arrestati. L'accusa è di furto aggravato. Verranno processati per direttissima.