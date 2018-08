Come "Gioventù bruciata", corsa clandestina tra BMW bloccata dai Carabinieri di Riccione, denunciati due sammarinesi

Cronaca

Riccione

| 15:22 - 04 Agosto 2018

Corsa clandestina con auto di grossa cilindrata in via Sangiovese a Riccione. La scoperta nella notte tra venerdì e sabato da parte dei Carabinieri di Riccione. I militari, in seguito ad alcune segnalazioni, sono giunti sul posto trovando due BMW Coupé di grossa cilindrata parcheggiate vicine al centro della via, pronte a partire in una folle corsa. Davanti a loro un ragazzo con il braccio alzato pronto a fare il conto alla rovescia pre partenza. Numeroso il pubblico di giovani presenti. I militari, per bloccare la corsa, si sono piazzati con l'auto davanti ai due mezzi prima che potessero partire. Due 20enni sammarinesi alla guida delle BMW sono stati denunciati per “partecipazione a competizione in velocità non autorizzata con veicoli a motore”. Patente ritirata e confisca del mezzo.