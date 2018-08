Il nazionale sammarinese Under 19 Nicola Nanni ha firmato per il Crotone. Era al Cesena Primavera

Sport

Repubblica San Marino

| 14:38 - 04 Agosto 2018

Il Football Club Crotone comunica di aver perfezionato l’acquisto delle prestazioni sportive del calciatore Nicola Nanni. Nato a San Marino il 2 maggio 2000, il diciottenne centravanti si è messo in mostra a suon di gol nello scorso campionato Primavera con la maglia del Cesena. Nazionale Under 19 della Repubblica di San Marino, Nanni ha firmato un contratto quinquennale con la società rossoblù, alla presenza del presidente Gianni Vrenna (foto da pag fb del club). Il giovane e talentuoso attaccante, che già da qualche giorno si stava allenando col gruppo, per la Coppa Italia ha scelto la maglia numero 22.