Rivazzurra, lanciano uova dalla finestra per divertirsi, cinque turisti beccati dai Carabinieri

| 13:43 - 04 Agosto 2018

Lanciano uova contro i bidoni dell'immondizia, una bravata che poteva costare cara a cinque turisti in vacanza a Rivazzurra. I fatti sono accaduti alle 7 del mattino di sabato. I cinque, di cui due minorenni, originari di Bergamo, al termine di una serata passata in giro per locali, hanno pensato bene di “divertirsi” lanciando uova dalla finestra della loro camera. L'obiettivo non erano i passanti ma i bidoni dei rifiuti. Un operatore ecologico ha visto tutta la scena e ha avvisato i Carabinieri. Sul posto sono giunti i militari della stazione di Miramare. Ricostruita tutta la vicenda e appurato che nessuna persona si era fatta male, i Carabinieri hanno individuato i ragazzi. I giovani hanno ammesso la loro responsabilità, dichiarando di aver voluto solo fare un gesto goliardico. Molto dispiaciuti dell'allarme creato, sono stati ripresi dai militari ed invitati ad un comportamento più consono e civile anche nel rispetto del lavoro di quanti sono stati poi chiamati a ripulire i marciapiedi.