Basket, i Crabs faranno la Under 18 d'Eccellenza: inseriti nel girone F ma non ci sarà il derby

| 13:08 - 04 Agosto 2018

Mentre i Crabs non hanno ancora scelto il tecnico e il responsabile del settore giovanile (in rilazo le quotazioni di Andrea Maghelli, nella foto), è ufficiale la partecipazione della squadra under 18 dei Crabs alla prossima stagione al campionato Under 18 d’Eccellenza. E’ stata inserita nel girone F. Grande soddisfazione in casa Basket Rimini.

“Dopo vari tentativi, non tutti all’insegna della correttezza, per escluderci dal torneo – recita un comunicato dei Crabs - abbiamo ottenuto l’inserimento nel Girone F. Con questa decisione è stata ribadita la tradizione e la storia dei Crabs. Confermando - e qui arriva la stilettata a RBR - che la Pallacanestro a Rimini è rappresentata proprio dai Crabs”.



GIRONE F: CRABS RIMINI, Stella Azzurra Roma, Aurora Basket Jesi, Perugia Basket, Ponte Vecchio Basket, Amatori Pescara Basket, Poderosa Pall. Montegranaro, US Victoria Libertas, Virtus Valmontone.



GIRONE E: Pallac. Titano, SBSL San Lazzaro, Virtus Bologna, Pall. Trieste, Leoncino Basket Mestre, Basket Villanova, Reyer Venezia, Aquila Basket Trento, Comp. dell’Albero RA, Universo Treviso Basket, Fortitudo 103 Academy, Orange1 Oxygen Bassano.