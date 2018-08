Dal porto di Rimini a Marina di Pisa a piedi, raggiunto un obiettivo di solidarietà

Attualità

Rimini

12:44 - 04 Agosto 2018

Attraversare l’Italia a piedi, coast to coast per sensibilizzare sul tema delle lesioni midollari? Obiettivo raggiunto. I romagnoli Alan Lucarelli, Lucio Tamburini e Marco Bazzotti hanno percorso solo con lo zaino in spalla, sacco a pelo e tenda, 300 km a piedi dal porto di Rimini a quello di Marina di Pisa.

Il progetto 'Trekking Romagna per Montecatone' è durato 13 giorni, divisi in 13 tappe. Durante il viaggio alcuni amici si sono aggiunti al gruppo: come Gianni e il simpatico cagnone Muschio, che hanno seguito il trio fino al confine con la Toscana, e il fratello di Alan, Cristian, che dopo un grosso incidente è stato ricoverato a Montecatone, nei pressi di Imola, per alcuni mesi.

“Proprio quando mio fratello è stato ricoverato in ospedale dopo un brutto incidente in bici - dice Lucarelli, regista del parco di Oltremare di Riccione e ideatore del viaggio - ed è uscito, ho deciso di fare una promessa: attraversare a piedi l'Italia, coast to coast, per sensibilizzare la gente sul tema della disabilità e delle lesioni midollari. Purtroppo dopo 70 km ho dovutolasciare il gruppo per colpa di grossi problemi fisici. Ma i miei compagni di viaggio, Marco e Lucio, hanno portato a termine l’impresa senza problemi. Sono stati fantastici”.

Lucio è collega di Alan nel parco Oltremare e Marcoprofessore di matematica al liceo di Riccione, e guida ambientale escursionistica (GAE) e fondatore dell'associazione Trekking Romagna Escursioni. In tredici giorni, raccontando passo dopo passo la loro avventura sui canali social, hanno raggiunto Marina di Pisa: “Ringraziamo tutte le persone che abbiamo incontrato lungo il tragitto. In tanti ci hanno aiutato anche solo per rifocillarci o offrirci un posto per dormire. E’ stata una bella avventura e siamo anche riusciti a raccogliere una buona somma per l’ospedale”.

Oltre 500 gli euro raccolti e consegnati a Montecatone, nei giorni scorsi.

“Con questa impresa abbiamo voluto raccontare la realtà di questo Istituto di Riabilitazione unico in Italia, al maggior numero di persone possibili–commenta ancora Lucarelli –e con i fondi sosteniamo la Fondazione Montecatone Onlus e tutti i suoi progettirivolti alle persone ricoverate e alle loro famiglie, che per via dei lunghi tempi di riabilitazione si trovano in condizioni economiche sfavorevoli. Mio fratello era un atleta di triheathlon. Proprio durante un allenamento è caduto. Fortunatamente ha riportato solo una parziale lesione midollare e oggi è tornato a camminare, grazie alle tecniche di riabilitazione di Montecatone. Questo viaggio è dedicato a lui e a tutte le persone che grazie a Montecatone ricominciano una nuova vita, con il massimo dell'autonomia possibile”.

Le offerte per Montecatone, attraverso il progetto "Trekking Romagna per Montecatone", proseguono fino al 31 agosto. Basta collegarsi a questo link.Oppure fare un bonifico tramite conto corrente bancario intestato alla Fondazione Montecatone Onlus IBAN IT 81 A 05034 21008 000000186281 Cassa di Risparmio di Imola, con la causale #TrekkingRomagnaPerMontecatone.