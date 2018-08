Cinema in collina, la Vela illuminata domenica 5 arriverà a San Clemente con "In viaggio con Jacqueline"

Eventi

San Clemente

| 12:33 - 04 Agosto 2018

La Vela Illuminata, la rassegna itinerante cinematografica finanziata dalla Regione Emilia Romagna con l’organizzazione di Notorius Rimini Cineclub, prosegue nelle più belle località della Provincia di Rimini, con un ricco programma di proiezioni all’aperto ad ingresso gratuito (inizio alle ore 21.15), aperte ogni sera da un cortometraggio d’animazione selezionato dal Festival Cartoon Club di Rimini. In caso di maltempo le proiezioni si tengono al coperto laddove è possibile.

Domenica 5 agosto la Vela fa tappa a San Clemente (piazza Mazzini) con il film In viaggio con Jacqueline di di Mohamed Hamidi con Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel Debbouze e Christian Ameri.

Il contadino Fatah vive con la moglie, due figlie e la mucca Jacqueline in un piccolo villaggio dell’Algeria. Deciso a partecipare con la sua “creatura” al Salone dell’Agricoltura di Parigi intraprende un viaggio avventuroso che si trasforma in preziosa esperienza di vita, in una commedia brillante dedicata al rapporto con culture diverse e alla solidarietà.