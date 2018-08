Controlli Polizia Municipale: abusivismo e decoro urbano, nove sanzioni e merce sequestrata

Cronaca

Rimini

| 12:26 - 04 Agosto 2018

Sono stati una ventina gli agenti della Polizia Municipale impegnati venerdì sera nelle attività di presidio e controllo del territorio, da nord a sud della città.

Focus sul contrasto all’abusivismo commerciale per il personale del Distaccamento di Viserba: per tutta la sera gli agenti si sono spostati in auto e in moto lungo l’asse del lungomare nord, soffermandosi sulle zone dove abitualmente si riscontra la presenza di venditori non regolari. Il servizio ha portato ad una decina di rinvenimenti e al sequestro di merce esposta per la vendita senza autorizzazione.

Servizio a tutela del decoro urbano invece per il personale della Polizia municipale impegnato nella zona sud della città. A Miramare gli agenti in abiti civili hanno eseguito 25 controlli negli esercizi commerciali della passeggiata accertando nove violazioni al regolamento comunale per la valorizzazione dell’offerta commerciale sul territorio. In particolari gli agenti hanno verificato la non corretta esposizione della merce: magliette, costumi, giochi, appesi alle tende o ai battenti delle porte, alle insegne e in certi casi anche posati per terra.

Comportamenti non conformi al regolamento comunale che disciplina l’utilizzo del fronte dei negozi stabilendo una serie di norme, pensate per evitare fenomeni di degrado nei viali del commercio derivanti da un uso disordinato degli spazi. Il regolamento ad esempio vieta “l'esposizione della merce mediante affissione o sospensione su elementi architettonici e serramenti mobili”, vieta di appendere merce ad alberi, pali o insegne e ancora di appoggiare i prodotti destinati alla vendita direttamente al suolo. Il regolamento prevede sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un massimo di 600 euro.