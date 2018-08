Calcio, mercoledì 8 agosto alle ore 18 amichevole Italia Under 20-Nazionale di San Marino

Sport

Misano Adriatico

| 10:53 - 04 Agosto 2018



Mercoledì 8 agosto alle ore 18:00 lo Stadio Santamonica di Misano Adriatico ospiterà una partita amichevole fra Ia Nazionale Italiana Under 20 e la Nazionale di San Marino; la Nazionale Italiana del neo mister Paolo Nicolato scenderà in riviera dopo alcuni giorni di ritiro a Bagno di Romagna e giocherà la prima partita del nuovo ciclo under 20 mentre per la Nazionale Sammarinese si tratta di un importante impegno in vista dell'esordio nella Uefa Nations League previsto per settembre.

L'ingresso sarà gratuito.

"Per la nostra società - dice Albo Belpassi, presidente Vis Misano - è un onore mettere a disposizione lo Stadio Santamonica per una partita internazionale fra due federazioni amiche con cui abbiamo ottimi rapporti; cercheremo di rendere l'ospitalità la più gradevole possibile, sappiamo che si tratta di una partita in previsione di futuri impegni ufficiali e ci aspettiamo una buona affluenza di pubblico visto che l'ingresso sarà gratuito per tutti."