Baseball, Rimini vince la prima sfida del derby. San Marino, playoff sempre più lontani

Sport

Rimini

| 10:38 - 04 Agosto 2018

Il Rimini Baseball (foto Bassani) conquista gara1 del derby vincendo per 6-3 contro la T&A San Marino ottenendo così l’ottava vittoria consecutiva (21v 4p). Davanti ad una bella cornice di pubblico presente sugli spalti dello Stadio dei Pirati è andata in scena una bella partita dove i padroni di casa hanno saputo capitalizzare al meglio le occasione avute nei primi due terzi di gara.

Dopo i primi due inning dove San Marino non sfrutta una potenziale opportunità al primo attacco (due uomini rimasti in base) sono gli uomini di Ceccaroli a sbloccare il punteggio. Il partente sammarinese Quevedo, dopo aver totalizzato sette eliminazioni consecutive, concede il primo arrivo in base a Molina su base ball. Lo strike-out di Celli (2 out) non smorza l’inerzia dei Pirati che guadagnano la seconda base ball della ripresa col leadoff Noguera. La prima valida riminese della serata viene realizzata da Nicola Garbella che permette a Molina di segnare il primo punto (1-0), poi il line drive a destra di Romero sui cuscini confeziona la seconda segnatura (2-0), ma sull’azione N. Garbella viene nettamente eliminato al piatto. Nell’inning seguente il solo homer di Angulo al centro (sesto in campionato) vale il quarto punto neroarancio (4-0). Alla quinta ripresa Rimini piazza l’allungo decisivo, Celli si guadagna la base ball, Noguera tocca una facile volata al centro, mentre lo scatenato Nicola Garbella batte un doppio che sposta il compagno in terza. L’intenzionale a Romero colma tutte le basi. Nel box si presenta Angulo che conquisterà una base ball molto importante che vale il punto automatico (5-0). Sale in pedana il manager della T&A Chiarini che decide di sostituire il partente Quevedo col mancino Jimenez. Il rilievo ex MLB affronta il prima base neroarancio Ustariz che toccherà una rimbalzante in diamante sulla quale la difesa sammarinese commetterà l’errore difensivo su un possibile chiusura di doppio gioco (6-0). Nella parte alta del sesto la formazione ospite accorcia immediatamente le distanze, lo starter dei Pirati Ruiz incassa la hit di Reginato, poi dopo aver eliminato Imperiali e Albanese passerà in base su ball Avagnina e Lupo. Cambio sul monte di lancio riminese esce Ruiz (110 lanci) al suo posto subentra Hernandez. Il neo entrato viene accolto dai singoli a basi piene di Pulzetti (6-2) e Ferrini che producono ben tre punti (6-3), poi Hernandez sarà glaciale nel mettere k De Wolf in tre lanci. Da qui in avanti la partita scorre vie veloce verso la conclusione. Jimenez e i rilievi neroarancio Hernandez e il closer Kelly non concederanno praticamente più nulla agli attacchi. Rimini vince gara1 6-3 ed inguaia San Marino ancora in corsa playoff.

Sabato sera la serie si concluderà sul diamante sammarinese di Serravalle (playball ore 19.30) per la conclusiva sfida del penultimo weekend di regular season. Probabili partenti, Bassani per Rimini e Maestri per la T&A San Marino.



Gara 1

T&A San Marino 3

Rimini Baseball 6



T&A SAN MARINO: Pulzetti int (3/5), Ferrini 2b (1/5), De Wolf ed (1/3), Colabello 1b (0/4), Reginato ed (1/5), Imperiali 2b (0/5), Albanese r (0/3), Avagnina ec (1/2), Lupo es (1/2).

RIMINI BASEBALL: Noguera 2b (0/3), N. Garbella ed (2/4), Romero es (1/3), Angulo int (1/3), Ustariz 1b (0/4), Batista 3b (0/3) (Di Fabio 3b 0/1), G. Garbella dh (0/2), Molina r (0/2), Celli ec (0/2).

SUCCESSIONE PUNTEGGIO

T&A San Marino 000 003 000 = 3 bv 8 e 1

Rimini Baseball 002 130 00X = 6 bv 4 e 0

PRESTAZIONE LANCIATORI

Quevedo (L) rl 4.1 bvc 4 bb 6 so 7 pgl 5

Jimenez rl 3.2 bvc 0 bb 0 so 5 pgl 0



Ruiz (W) rl 5.2 bvc 4 bb 5 so 6 pgl 3

Hernandez rl 2.1 bvc 4 bb 0 so 5 pgl 0

Kelly (S) rl 1.0 bvc 0 bb 1 so 1 pgl 0



NOTE Fuoricampo di Angulo (da 1 punto al 4°inning). Doppi di Romero e N. Garbella. Errore: Imperiali.