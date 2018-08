‘In viaggio con lei’: su Rai Tre, tra bagnini e famiglie in ferie, i racconti di Rimini e della Riviera Romagnola

Attualità

Rimini

| 10:12 - 04 Agosto 2018

La Riviera romagnola protagonista nel nuovo format televisivo di rai Tre “In viaggio con lei”, al via domenica 5 agosto. Nel programma le due conduttrici Francesca Fialdini e Angela Rafanelli documenteranno le mode, gli usi e i costumi degli italiani di ieri e di oggi. Le due protagoniste affronteranno un viaggio on the road da sud a nord dello stivale toccando varie regioni, isole comprese. Gli incontri fatti lungo questo percorso dipingeranno uno spaccato del Belpaese tra leggerezza, approfondimento e ironia. Tante le persone che Fialdini e Rafanelli hanno conosciuto: turisti abituali, anziani bagnini, famiglie in ferie, imprenditori che hanno scelto di cambiare radicalmente vita. Le registrazioni si sono tenute proprio in queste settimane. E tra le location ci sono proprio Rimini e la riviera romagnola (Video).