Il Ministero dei Beni Culturali premia Riccione Teatro: in arrivo i contributi statali

| 09:36 - 04 Agosto 2018

Premio Riccione per il Teatro, Riccione TTV Festival e La bella stagione, cartellone teatrale dello Spazio Tondelli di Riccione: questi tre appuntamenti fondamentali per la cultura emiliano-romagnola, e più in generale per il teatro italiano, sono il cuore dell’attività di Riccione Teatro, associazione con una storia ormai più che trentennale, promossa dal Comune di Riccione e da ATER – Associazione Teatrale Emilia Romagna. Negli ultimi anni le iniziative dell’associazione hanno registrato importanti successi di pubblico e di critica, non solo a Riccione, ma in prestigiose vetrine internazionali: dal Teatro Argentina di Roma alla Cineteca di Milano, fino alle rassegne di cinema e teatro organizzate in città come Madrid e New York.

Ora l’impegno di rinnovamento dell’associazione presieduta da Daniele Gualdi e diretta da Simone Bruscia ha trovato un importante riconoscimento dal Ministero per i beni e le attività culturali, che ha inserito Riccione Teatro tra i beneficiari dei contributi del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) per il triennio 2018/2020. I contributi del FUS rivestiranno un ruolo fondamentale nel rafforzamento delle iniziative dell’associazione: prime tra tutte l’imminente 24°Riccione TTV Festival, dedicato alle nuove frontiere della scena teatrale, e nel 2019 il prestigioso Premio Riccione per il Teatro, concorso di drammaturgia che lo scorso anno ha festeggiato il settantesimo anniversario ricevendo la Medaglia del Presidente della Repubblica.

Ma queste due grandi vetrine biennali non saranno le uniche iniziative a beneficiare del contributo. Ne trarranno giovamento anche altri progetti fondamentali per rafforzare e innovare l’identità culturale di Riccione: gli appuntamenti con la nuova drammaturgia italiana allo Spazio Tondelli, i corsi di formazione per giovani artisti, la produzione di nuovi lavori teatrali e opere video, sulla scia del fortunato documentario Pina Bausch a Roma. Grazie al contributo del ministero, che si affiancherà a quelli delle istituzioni locali, Riccione consoliderà la sua posizione di polo fondamentale per le arti sceniche: un ruolo garantito anche dai preziosi archivi di Riccione Teatro e da una fitta rete di collaborazioni che vede l’associazione sempre più legata ad autori, istituzioni culturali e operatori internazionali.

Riccione Teatro ringrazia il Comune di Riccione e la Regione Emilia-Romagna per il sostegno dimostrato in questi anni, e per il ruolo fondamentale nella nuova progettazione triennale.