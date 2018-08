Subisce molestie in spiaggia, vittima bimba di 10 anni: la Polizia avvia le indagini

Cronaca

Riccione

| 08:51 - 04 Agosto 2018

Palpata mentre di spalle raccoglieva dei giocattoli in una cabina di un lido di Riccione: questo ha riferito ai genitori, un racconto che madre e padre hanno considerato attendibile e allarmati hanno chiamato la Polizia del posto estivo di Riccione. E' successo nel pomeriggio di venerdì in spiaggia, dove gli agenti sono intervenuti immediatamente.

I genitori hanno riportato agli agenti il racconto della bambina di 10 anni, che dopo essere stata toccata si è messa a urlare mettendo in fuga quello che è stato descritto come un uomo di mezz'età. Genitori e bambina, con l'assistenza di uno psicologo, hanno poi formalizzato una denuncia in Questura. La polizia ora sta indagando per cercare riscontri al racconto della piccola. Non vi sarebbero né testimoni né telecamere di sorveglianza nella zona. Intanto su Facebook parenti e amici dei genitori hanno postato ciò che è accaduto, probabilmente per far alzare la guardia ad altri genitori con l'obiettivo di evitare episodi analoghi.