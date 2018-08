Cinema: 'La Bella e la Bestia' a Secchiano con La Vela Illuminata

Eventi

Novafeltria

| 17:14 - 03 Agosto 2018

La Vela Illuminata, la rassegna itinerante cinematografica finanziata dalla Regione Emilia Romagna con l’organizzazione di Notorius Rimini Cineclub, prosegue nelle più belle località della Provincia di Rimini, con un ricco programma di proiezioni all’aperto ad ingresso gratuito (inizio alle ore 21.15), aperte ogni sera da un cortometraggio d’animazione selezionato dal Festival Cartoon Club di Rimini. In caso di maltempo le proiezioni si tengono al coperto laddove è possibile.

Sabato 4 agosto la Vela arriva a Secchiano di Novafeltria (Giardino Palazzo Cappelli) con il film La Bella e la Bestia di Bill Condon con Emma Watson, Kevin Kline, Luke Evans, Dan Stevens, Josh Gad, Ewan McGregor, Ian McKellen e Emma Thompson.

La Disney ritorna ad una delle più amate fiabe di tutti i tempi: dopo il grande successo raccolto dalla versione animata del 1991, ecco la nuova versione, premiata al box office italiano nel 2017 con il maggiore incasso della stagione, questa volta interpretata da un cast in carne ed ossa, con la star di “Harry Potter” Emma Watson nei panni della coraggiosa Belle, così sensibile da non temere la mostruosa bestia che si annida nel castello, in barba a tutti i pregiudizi e le paure degli abitanti del villaggio.