Tanti eventi all'ex colonia bolognese per fermare spaccio e degrado: Sabato si apre con lezioni di Pilates

Eventi

Rimini

| 17:11 - 03 Agosto 2018

Proseguono con successo gli appuntamenti di "Riutilizzasi Colonia Bolognese", il primo progetto di riuso temporaneo di un bene abbandonato nel territorio riminese, promosso dall’Associazione Il Palloncino Rosso in collaborazione con la Curatela del Fallimento CMV.

Sabato 4 agosto dalle 9 "Pylatesmylife" aprirà l'appuntamento con la collaborazione della Cooperativa Smart di Rovereto, che proseguirà fino a settembre, quando dal 7 al 9 del mese stesso si svolgerà un corso di video montaggio all’interno della storica colonia riminese.

Grazie a Smart l'evento si svolgerà ad ingresso libero con una mattinata totalmente dedicata a fitness e benessere del corpo.

La Cooperativa Sociale Smart è una cooperativa femminile e giovanile nata nel 2015 che ha tra i suoi scopi quello di favorire l’occupazione giovanile in ambito socio-culturale, ed anche la riqualificazione culturale degli spazi. Da lì il coinvolgimento con l’iniziativa promossa da Associazione Palloncino Rosso e la voglia di collaborare assieme per riconcedere dignità culturale e sociale ad uno spazio dismesso così importante quale l’ex Colonia Bolognese.

Si partirà alle 9 presso l'ex colonia bolognese con Piloga Mylife, un mix intuitivo delle discipline dello Yoga e del Pilates che aiutano, grazie all'istruttrice Silvana Pedrotti, a ristabilire il giusto equilibrio tra corpo e mente attraverso esercizi e sequenze specifiche che fondono la concentrazione yogica alla dinamicità degli esercizi del Pilates.

Dalle 10 si proeguirà con Calisthenics Mylife, istruttore Cesare Cavalli. Il Calisthenics è una disciplina con radici molto antiche, di cui si hanno testimonianze nel mondo Greco, Romano e Persiano. Erodoto, storico dell’Occidente, nei suoi racconti sulla battaglia delle Termopili narrava di 300 guerrieri Spartani guidati da Re Leonida che preparavano la battaglia attraverso allenamenti vigorosi a corpo libero e in sospensione.

Gran finale alle 11 con il Pilates Mylife, istruttrice sempre Silvana Pedrotti. Il Pilates è un metodo di allenamento pensato per favorire l’elasticità delle articolazioni, rafforzare i muscoli della zona del tronco, l’addome e la colonna vertebrale, oltre a creare spazio tra le vertebre, il tutto accompagnato da corretta respirazione.

Le lezioni si svolgeranno presso la Colonia: si consiglia agli allievi di dotarsi di un tappetino e di un abbigliamento da ginnastica.

Come anticipato l'appuntamento poi sarà per il periodo che va dal 7 al 9 Settembre, col corso di video montaggio della Cooperativa Smart di Rovereto.

L'obiettivo è quello di far comprendere il montaggio video come linguaggio, ovvero strumento utile alla comunicazione, tenendo presente che è possibile realizzare dei prodotti di qualità, grazie soprattutto alle idee. Saranno forniti alcuni cenni storici miratisul mondo del cinema e del video contemporaneo con approfondimenti per educare all’immagine ed all’etica della rete, intesa come comunità. Per iscrizioni o informazioni scrivere entro il 5 settembre all'e-mail info@cooperativasmart.it