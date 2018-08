La 'neve' in spiaggia, Monte Cimone sbarca a Riccione per vincere un weekend sulle piste emiliane

Attualità

Riccione

| 16:44 - 03 Agosto 2018

Il Monte Cimone sbarca sulle fantastiche spiagge di Riccione, e lo fa giocando e regalando un weekend omaggio sulle magnifiche piste da sci emiliane. Il primo weekend di Agosto sulle spiagge di Riccione arriverà la ‘neve’, grazie ai maestri di Sci del Consorzio Monte Cimone. Al Golden Beach 75 Sabato 4 e Domenica 5 agosto si potrà ‘giocare sciando’, in regalo fantastici premi e gadget. Cavalcando la tavola del coloratissimo gonfiabile potrai ricevere in regalo: magliette, giochi per i bambini, skipass e un weekend gratis a Sestola. Resta in piedi sullo snowboard e a fine giornata il più fortunato riceverà un weekend tutto compreso (Hotel pensione completa) e 2 Skipass.

Il Monte Cimone una località di una bellezza unica a poco più due ore da Riccione, dove questo inverno potrai goderti le tue vacanze in tutto relax, con la famiglia o gli amici; sciando negli oltre 50km di piste dove si allenava il grande Alberto Tomba o passeggiando per i magnifici percorsi dell’Appennino modenese, degustando i piatti tipici della cucina locale. Dalla Emilia alla Romagna per far conoscere giocando le bellezze della nostra terra.