La Sub Riccione compie 30 anni: Sabato grande festa nella sede di via Torino

Eventi

Riccione

| 16:30 - 03 Agosto 2018

Grande festa Sabato 4 agosto per la Sub Riccione: la sezione subacquea della Polisportiva Riccione compirà 30 anni. Per l'occasione si ritroverà dalle ore 16 in sede di via Torino 67 a Riccione per spegnere le candeline in compagnia, e giovare di una cocomerata (ore 17), ma anche dei racconti della grande passione per il mare del gruppo, infine di belle foto da mostrare. La cena è prevista per le ore 20; durante la serata verranno consegnati i brevetti a tutti i corsisti di Ara e Apena.

Era il 4 agosto 1988 quando cinque amici con la passione per la subacquea decisero di creare la sezione subacquea nella Polisportiva Comunale Riccione. Le finalità della nuova aggregazione sportiva erano, in primo luogo, quella di promuovere e formare gli amanti del mare alle attività subacquee, con corsi di vari livelli per sommozzatori e apneisti, tenuti da istruttori abilitati, con il rilascio di brevetti FIPSAS a cui si era affiliata. Lo scopo era quello di praticare concretamente l’attività subacquea, organizzando uscite in mare in Italia e all’estero, convegni e incontri sulle attività marine, ma anche momenti di aggregazione sociale come cene, feste, escursioni aperte a tutti, anche a ch non praticano attività subacquea.

In questi 30 anni, grazie all’operato volontario dei consiglieri della sezione subacquea, degli istruttori e di tanti soci, è stata svolta una consistente attività che ha visto ottenere il brevetto numerose persone, che ora praticano con passione la subacquea e partecipano alle numerose escursioni in mare e alle iniziative proposte dalla società.

Attualmente sono in attività un considerato numero di istruttori e divemaster che praticano la loro opera volontariamente nei vari corsi di Enfant,Open Water,

Advance, Divemaster, Apnea 1, Apnea 2 Apnea 3, ed infine il Team dell’agonistica dell' apnea. In ultimo le varie specialità corso Nitrox, Fotosub, Rescue, Oxigen Provider.

Le attività collaterali vedono la società già da anni impegnata in varie attività: organizzazione di viaggi e gite in località marine italiane ed estere, per permettere ai soci di condividere in compagnia ed amicizia le attività subacque; il progetto “ Blennius” in collaborazione con la Cooperativa Bagnini di Riccione, la Fondazione Cetacea ed il Comune di Riccione per la divulgazione della realtà e salvaguardia della vita sommersa della costa antistante tra Riccione e Misano Adriatico; l’organizzazione di eventi e serate di divulgazione e promozione subacquea e marine come “Oceano Mare”, manifestazione gratuita tenuta annualmente con la presenza di filmati ed audiovisivi subacquei con finalità di beneficenza; la divulgazione dell’attività subacquea e apnea nelle con le scuole Superiori e Università di Scienze Motorie presso la Facoltà di Rimini, l'organizzazione di cene ed escursioni anche non subacquee per condividere momenti ludici.

La società dispone di una autonoma sede a Riccione in Viale Torino 67, presso lo IAL in prossimità dell’arenile, dove vengono svolte attività ed incontri soprattutto nel periodo estivo, in cui i soci possono usufruire di adeguate strutture di spiaggia e dell’annessa piscina. Per partecipare alla sezione subacquea della Sub Riccione è sufficiente iscriversi come socio, pagando una quota annuale e beneficiare di tutte le iniziative e manifestazioni ed incontri con le agevolazioni ad esse riservate.