Via libera del Comune a quotazione in Borsa di Rimini Fiera, tra obiettivi aggregazione con altre realtà

Attualità

Rimini

| 16:27 - 03 Agosto 2018

Approvato dal consiglio comunale di Rimini - con 19 voti favorevoli, 5 contrari e 3 astenuti - l'atto che sancisce la collocazione in Borsa della Fiera della città romagnola. Italian Exhibition Group - la realtà nata dall'integrazione tra le fiere di Rimini e Vicenza - potrebbe approdare a Piazza Affari, tra le nuove società quotate nella finestra di novembre. Obiettivi dell'ingresso sul mercato azionario gli investimenti sulle strutture, sull'accessibilità e la possibilità di aggregazioni con altre fiere, con un occhio di riguardo a quelle che corrono sulla Via Emilia, come Parma e Bologna ma senza escludere alcuna opportunità. "E' un atto importante - ha sottolineato il sindaco di Rimini, Andrea Gnassi nel corso di una conferenza stampa - soprattutto perché quella della Fiera di Rimini è una 'case history' tutta italiana in cui il sistema fieristico-convegnistico-congressuale si è di fatto autofinanziato" riducendo costantemente il debito del gruppo che "quattro anni fa era di circa 100 milioni di euro e oggi è di 58 milioni di euro"; che, negli ultimi anni - ha proseguito il primo cittadino - "ha centrato tutti gli obiettivi contenuti nei piani industriali, che presenta un bilancio di circa 131 milioni di euro, un margine operativo lordo di 23 milioni di euro e un utile netto di circa 9 milioni di euro". Numeri ottenuti malgrado la crisi che ha investito l'economia, affrontata "concentrandosi sui business strategici come Food, Ambiente e Wellness - ha aggiunto Gnassi - e grazie alle scelte degli azionisti", tra cui spicca la mano pubblica di Rimini Congressi, che hanno dato "alla testa del management le gambe per correre" fino alla quotazione in Borsa. Che avverrà, puntualizza, "da un lato con la vendita di azioni e dall'altro con un aumento di capitale. Ci saranno una Ops-Offerta pubblica di scambio e una Opv-Offerta pubblica di vendita: Rimini Congressi che detiene il 65% passerà a una quota compresa tra il 33% e il 41% ma potrà contare su tre clausole di salvaguardia: il voto maggiorato, un quorum specifico per operazioni straordinarie di cessione e trasferimenti e l'approvazione all'unanimità del cda per cessioni e trasferimenti" Quanto ai tempi della quotazione, ha evidenziato Gnassi, quelli giusti potrebbero cadere nella "finestra di novembre" mentre per quel che riguarda il valore dei titoli "sarà la Borsa a valutare i fondamentali e a fissare il prezzo". Obiettivi dell'ingresso in Borsa, il finanziamento degli investimenti in strutture e accessibilità e, in particolare, il sostegno a nuove possibili aggregazioni. Magari, ha argomentato Gnassi, in un "percorso che vada lungo la Via Emilia, con Bologna e Parma ma il mercato è dinamico e le scelte sono autonome. Se ci sono opportunità - ha concluso - è giusto andare a coglierle: lo abbiamo visto con Ieg".