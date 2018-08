Cattolica, immigrato minaccia gli agenti che poi lo lasciano andare. Ecco IL VIDEO

Cronaca

Cattolica

| 16:45 - 03 Agosto 2018

Si inalbera, sfida con un testa a testa uno dei vigili che lo hanno fermato per un normale controllo e poi minaccia gli agenti che, forse per evitare la situazione potesse degenerare, lo lasciano andare come nulla fosse. Il tutto sotto gli occhi di numerosi passanti. E’ l’incredibile episodio accaduto a Cattolica, riportato dal “Corriere Romagna”, che ha visto protagonisti un immigrato e due agenti della locale pm. Il video dell’accaduto, ripreso col cellulare da un cittadino, sta facendo discutere. Eccolo.