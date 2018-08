Europa League, la Fiorita cade anche nel ritorno contro lo Spartaks Jurmala: 0-3

Sport

Forlì

| 16:12 - 03 Agosto 2018

Dopo la larga vittoria otttenuta in Lettonia, lo Spartaks Jūrmala non cambia spartito imponendosi anche al Tullo Morgagni di Forlì per 3-0. Niente consolazione finale, dunque, per una Fiorita che gioca con orgoglio ma che paga dazio, oltre che al blasone dell’avversario, anche all’ora abbondante di gioco disputata in inferiorità numerica.

IL TABELLINO

LA FIORITA (4-5-1) Vivan; Gasperoni, Olivi, Di Maio, Mezzadri; Hirsch (dal 53’ Pancotti), Loiodice (dal 72’ Mottola), Righini, Tommasi (dall’87’ Guidi), Amati; Rinaldi. A disposizione: Stimac, D’Addario, Castellazzi, Gabrielli. Allenatore: Gianluca Procopio

SPARTAKS JŪRMALA (4-4-2) Melecis; Freimanis (dal 51’ Revenco), Ošs, Mihadjuks, Korzāns; Višņakovs (dal 46’ Svarups), Stuglis, Vitor Faíska (dal 61’ Vardanjans), Dmitriev; Aguirre, Smith. A disposizione: Nerugal. Allenatore: Aleksandr Grishin

Arbitro: Alan Mario Sant (MLT). Assistenti: Edward Spiteri (MLT), Jurgen Spiteri (MLT). Quarto Ufficiale: Philip Farrugia (MLT).



RETI: 26' e 65' Smith, 47' Aguirre.



NOTE: Ammoniti: Ošs, Righini, Amati. Espulsi: Righini