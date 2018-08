Venerdì 3 agosto a caccia di stelle cadenti nel pigiama party di Italia in Miniatura

Eventi

Rimini

| 16:08 - 03 Agosto 2018

Perseidi, stelle cadenti, Lacrime di San Lorenzo, in qualunque modo si chiamino le protagoniste del cielo di agosto sono al centro dell’evento più insolito dell’estate: “Stelle in Pigiama”, il pigiama-party di Italia in Miniatura in programma per venerdì 10 agosto, nell’unica serata in cui il parco resterà aperto fino a mezzanotte, con tutte le attrazioni in funzione fino alle 23:15. Scienza, spettacolo, battaglie di cuscini e Peter Pan: “Stelle in Pigiama” è fra gli eventi più attesi sulla Riviera Romagnola, per tante ragioni, esposte di seguito.

A partire dalle ore 19 i bimbi da 100 a 140 cm di altezza in pigiama entreranno gratis, e gli adulti in pigiama pagheranno solo il prezzo di 10 euro. Il biglietto acquistato a 10 euro sarà poi valido per un secondo giorno gratis a Italia in Miniatura. Per il secondo giorno i bimbi sotto il metro d’altezza entrano sempre gratis.

“Stelle in Pigiama” è l’unica possibilità in tutto l’anno di vedere Italia in Miniatura di sera: un colpo d’occhio di grande suggestione, con i suoi oltre 270 monumenti illuminati da centinaia di piccole luci. Tutte le attrazioni quali Venezia, Vecchia Segheria, Scuola Guida Interattiva, Monorotaia, Pinocchio, Playmart, Cannonacqua, Luna Park della Scienza, Torre Panoramica, Cinemagia7D, AreAvventura, saranno funzionanti dalle 19.30 alle 23.15. I punti ristoro e gli snack bar aperti.

Cosa sono veramente le stelle cadenti e perché si chiamano lacrime di San Lorenzo? Lo spiegherà Gianluca Masi, curatore scientifico del Planetario e del Museo Astronomico di Roma, scopritore di stelle, pianeti e asteroidi (uno di essi si chiama addirittura “Masi” in suo onore). L’astrofisico, inventore di Virtual Telescope, porterà immagini sensazionali che verranno proiettate sul grande schermo.

Non c’è pigiama party inoltre senza una indiavolata cuscinata sotto le stelle; si raccomanda infatti di portare con sé un cuscino per partecipare alla battaglia. Ai primi 500 bimbi che si presentano dalle 19, il cuscino verrà dato in omaggio fino a esaurimento.

Peter Pan e i suoi amici saranno inoltre protagonisti di uno show dedicato a tutti quelli che non vogliono crescere mai; Condurrà Andrea Ciarlantini Carli.

Per di più una campionessa mondiale di face painting: Arianna Barlini sarà a disposizione dei bimbi con suoi trucchi fluo, per brillare nella notte sia prima che dopo lo spettacolo.

Stelle in Pigiama è in grado di radunare più di 2000 persone in pigiama ad ogni edizione: anche per l'edizione 2018 vi è l'aria di record.

Per saperne di più esiste una pagina dedicata all'evento, sul sito del parco: https://www.italiainminiatura.com/eventi/stelle_in_pigiama_1.php