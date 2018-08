Rimini, paura negli uffici di Start Romagna: aggredito un dipendente. Arrestato 33enne romeno

Cronaca

Rimini

| 15:35 - 03 Agosto 2018

Un dipendente di 59 anni della Start Romagna, l'agenzia che cura il trasporto pubblico locale, è stato aggredito giovedì pomeriggio negli uffici riminesi mentre con un altro collega era intento a ritirare i biglietti di viaggio utilizzati a bordo dell’autobus da lui condotto.

L'autore, arrestato dagli agenti di Polizia intervenuti sul posto, è un 33enne originario della Romania con precedenti per lesioni personali e molestie nei confronti di una ragazza. La vittima è intervenuto a difesa di un collega contro cui l'uomo ha urlato frasi ingiuriose e offensive dopo averlo fissato insistentemente. Ha cercato di calmarlo ma inutilmente. In tutta risposta, il rumeno colpiva il dipendente di Romagna Start violentemente con un calcio. Nonostante il panico che si era venuto a creare tra i presenti e il conseguente fuggi fuggi, il dipendente riusciva a chiamare il numero di emergenza e ad avvisare la direzione affinché trovasse un sostituto per garantire il proseguo del servizio in quanto si sarebbe recato al pronto soccorso.

Sopraggiunta la Volante, gli agenti hanno subito bloccato in sicurezza l'aggressore, che continuava a dare in escandescenze; portato in Questura per gli adempimenti di rito, tenuto conto della pericolosità del soggetto, della gravità del reato e della modalità dell’azione, veniva arrestato per lesioni personali e resistenza e denunciato per interruzione di pubblico servizio.